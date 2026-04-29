Салаты из свеклы – лучшее блюдо для обеда, ужина и просто перекуса. Стоит отметить, что свела хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, сырами, мясом, квашеной и сырой капустой, бобовыми, грибами.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

свекла

руккола

сыр фета

оливковое масло

кукуруза

горчица в зернах

сок лимона

Способ приготовления:

1. Запеките свеклу, нарежьте кубиком вместе с сыром, добавьте кукурузу.

2. Добавьте зелень, масло и горчицу, сок лимона, перемешайте.

