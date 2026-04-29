Все рецепты
Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом
Салаты из свеклы – лучшее блюдо для обеда, ужина и просто перекуса. Стоит отметить, что свела хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, сырами, мясом, квашеной и сырой капустой, бобовыми, грибами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- свекла
- руккола
- сыр фета
- оливковое масло
- кукуруза
- горчица в зернах
- сок лимона
Способ приготовления:
1. Запеките свеклу, нарежьте кубиком вместе с сыром, добавьте кукурузу.
2. Добавьте зелень, масло и горчицу, сок лимона, перемешайте.
