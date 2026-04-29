Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Салаты из свеклы – лучшее блюдо для обеда, ужина и просто перекуса. Стоит отметить, что свела хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, сырами, мясом, квашеной и сырой капустой, бобовыми, грибами.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и зеленью. 

Ингредиенты: 

  • свекла
  • руккола
  • сыр фета
  • оливковое масло
  • кукуруза
  • горчица в зернах
  • сок лимона

Способ приготовления: 

1. Запеките свеклу, нарежьте кубиком вместе с сыром, добавьте кукурузу. 

2. Добавьте зелень, масло и горчицу, сок лимона, перемешайте.

