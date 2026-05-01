Все рецепты
Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом
Салаты из свеклы – лучший вариант обеда, перекуса и ужина. К тому же свекла хорошо сочетается со всеми овощами, сырами, яйцами, зеленью.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы за 10 минут.
Ингредиенты:
- свекла
- сыр фета
- кукуруза
- шпинат
- масло
Способ приготовления:
1. Нарежьте кубиком свеклу и сыр. Добавьте кукурузу, шпинат.
2. Полейте маслом и подавайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: