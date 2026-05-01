Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
Салаты из свеклы – лучший вариант обеда, перекуса и ужина. К тому же свекла хорошо сочетается со всеми овощами, сырами, яйцами, зеленью.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы за 10 минут. 

Ингредиенты: 

  • свекла
  • сыр фета
  • кукуруза
  • шпинат
  • масло

Способ приготовления: 

1. Нарежьте кубиком свеклу и сыр. Добавьте кукурузу, шпинат.

2. Полейте маслом и подавайте.

