Все рецепты
Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом
Свекла – очень полезный и ценный овощ, который может быть идеальной основой для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок. Еще из свеклы можно сделать маринованные закуски.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и шпинатом.
Ингредиенты:
- свекла
- сыр фета
- шпинат
- оливковое масло
- специи
Способ приготовления:
1. Нарежьте свеклу и сыр кубиком.
2. Добавьте шпинат и заправьте маслом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: