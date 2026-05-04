Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
Рецепт салата

Свекла – очень полезный и ценный овощ, который может быть идеальной основой для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок. Еще из свеклы можно сделать маринованные закуски.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и шпинатом.

Ингредиенты: 

  • свекла
  • сыр фета
  • шпинат 
  • оливковое масло
  • специи

Способ приготовления: 

1. Нарежьте свеклу и сыр кубиком.

2. Добавьте шпинат и заправьте маслом.

