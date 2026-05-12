Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Рецепт салата

Свекла в любом виде – лучший продукт для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу лучше всего запекать, а не варить.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с зеленью.

Ингредиенты:

  • свекла
  • сыр фета
  • зелень любая 
  • оливковое масло
  • горчица 

Способ приготовления: 

1. Свеклу запеките, почистите, порежьте.

2. Добавьте зелень, сыр, полейте маслом и добавьте горчицу, перемешайте и подавайте.

