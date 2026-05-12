Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом
Свекла в любом виде – лучший продукт для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу лучше всего запекать, а не варить.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с зеленью.
Ингредиенты:
- свекла
- сыр фета
- зелень любая
- оливковое масло
- горчица
Способ приготовления:
1. Свеклу запеките, почистите, порежьте.
2. Добавьте зелень, сыр, полейте маслом и добавьте горчицу, перемешайте и подавайте.
