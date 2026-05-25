Все рецепты
Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом
Свекла – лучший полезный овощ для приготовления вкусных салатов и закусок. Для того, чтобы свекла была сочной и сладкой, ее лучше не варить, а запекать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с кукурузой и вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- свекла 3 шт.
- консервированная кукуруза
- зеленый лук
- сметана
- горчица в зернах
- соевый соус
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Свеклу натереть, нарезать лук, добавить кукурузу, соевый.
2. Заправьте салат сметаной или белым йогуртом, горчицей в зернах и специи, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: