Салаты из свеклы – лучшее блюдо на любой случай. Стоит отметить, что свеклу можно есть и в сыром виде, она будет очень сладкой и очень полезной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного свекольного салата, с нутом и фетой.

Ингредиенты:

свекла – 2-3 шт.

нут вареный или консервированный – 130 г

зелень – по вкусу

оливковое масло – 2-3 ст.л

специи – по вкусу

фета – 1/2 п.

Способ приготовления:

1. Нут сварите до мягкости.

2. Свеклу запеките, натрите или порежьте кубиком. Добавьте сыр кубиком, зелень, специи и полейте маслом.

