Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
231
Салаты из свеклы – лучшее блюдо на любой случай. Стоит отметить, что свеклу можно есть и в сыром виде, она будет очень сладкой и очень полезной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного свекольного салата, с нутом и фетой.

Ингредиенты: 

  • свекла – 2-3 шт. 
  • нут вареный или консервированный – 130 г
  • зелень – по вкусу
  • оливковое масло – 2-3 ст.л
  • специи – по вкусу
  • фета – 1/2 п.

Способ приготовления: 

1. Нут сварите до мягкости.

2. Свеклу запеките, натрите или порежьте кубиком. Добавьте сыр кубиком, зелень, специи и полейте маслом.

