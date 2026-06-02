Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом
Салаты из свеклы – лучшее блюдо на любой случай. Стоит отметить, что свеклу можно есть и в сыром виде, она будет очень сладкой и очень полезной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного свекольного салата, с нутом и фетой.
Ингредиенты:
- свекла – 2-3 шт.
- нут вареный или консервированный – 130 г
- зелень – по вкусу
- оливковое масло – 2-3 ст.л
- специи – по вкусу
- фета – 1/2 п.
Способ приготовления:
1. Нут сварите до мягкости.
2. Свеклу запеките, натрите или порежьте кубиком. Добавьте сыр кубиком, зелень, специи и полейте маслом.
