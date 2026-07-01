Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
843
Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом
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Если вы хотите приготовить вкусный, легкий салат на обед или ужин, идеальным вариантом будет свекольный салат. Для яркого вкуса добавьте чеснок, сыр.

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного свекольного салата с сыром и чесноком.

Ингредиенты: 

  • свекла (отварная)  350 г
  • яйца  3 шт.
  • твердый сыр 100 г
  • чеснок 3 зуб.
  • майонез 2-3 ст. л.
  • специи: соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Свеклу и яйца отварить и остудить. Натереть все ингредиенты на крупной терке. 

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

3. В майонез выдавить чеснок, добавить специи. Перемешайте и подавайте.

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

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