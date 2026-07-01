Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом
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Если вы хотите приготовить вкусный, легкий салат на обед или ужин, идеальным вариантом будет свекольный салат. Для яркого вкуса добавьте чеснок, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного свекольного салата с сыром и чесноком.
Ингредиенты:
- свекла (отварная) 350 г
- яйца 3 шт.
- твердый сыр 100 г
- чеснок 3 зуб.
- майонез 2-3 ст. л.
- специи: соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу и яйца отварить и остудить. Натереть все ингредиенты на крупной терке.
3. В майонез выдавить чеснок, добавить специи. Перемешайте и подавайте.
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