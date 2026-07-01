Если вы хотите приготовить вкусный, легкий салат на обед или ужин, идеальным вариантом будет свекольный салат. Для яркого вкуса добавьте чеснок, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного свекольного салата с сыром и чесноком.

Ингредиенты:

свекла (отварная) 350 г

яйца 3 шт.

твердый сыр 100 г

чеснок 3 зуб.

майонез 2-3 ст. л.

специи: соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу и яйца отварить и остудить. Натереть все ингредиенты на крупной терке.

3. В майонез выдавить чеснок, добавить специи. Перемешайте и подавайте.

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