Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся оригинальным рецептом
Свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, мясом, сельдью.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы на каждый день.
Ингредиенты:
- свекла запеченная
- сыр фета
- руккола иил другая любая зелень
- масло оливковое
- специи
- лимонный сок
- орехи
Способ приготовления:
1. Свеклу почистите, нарежьте кубиком вместе с сыром.
2. Добавьте рукколу, полейте маслом и соком лимона.
