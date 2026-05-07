Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
Рецепт салата

Свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, мясом, сельдью.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы на каждый день.

Ингредиенты: 

  • свекла запеченная
  • сыр фета
  • руккола иил другая любая зелень 
  • масло оливковое 
  • специи 
  • лимонный сок
  • орехи 

Способ приготовления: 

1. Свеклу почистите, нарежьте кубиком вместе с сыром. 

2. Добавьте рукколу, полейте маслом и соком лимона.

