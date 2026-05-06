Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся самы простым рецептом легкого блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
741
Рецепт салата

Свекла, сыр и зелень – лучший набор продуктов для приготовления полезных и вкусных салатов. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего не варить, а запекать, так она будет намного полезнее.

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся самы простым рецептом легкого блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, со шпинатом. 

Ингредиенты: 

  • шпинат
  • свекла
  • сыр фета
  • грецкий орех

Для заправки:

  • оливковое масло
  • сок лимона
  • горчица в зернах

Способ приготовления: 

1. Нарежьте запеченную свеклу, добавьте сыр, зелень и орехи.

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся самы простым рецептом легкого блюда

2. Полейте заправкой и подавайте.

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся самы простым рецептом легкого блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты