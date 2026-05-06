Все рецепты
Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся самы простым рецептом легкого блюда
Свекла, сыр и зелень – лучший набор продуктов для приготовления полезных и вкусных салатов. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего не варить, а запекать, так она будет намного полезнее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, со шпинатом.
Ингредиенты:
- шпинат
- свекла
- сыр фета
- грецкий орех
Для заправки:
- оливковое масло
- сок лимона
- горчица в зернах
Способ приготовления:
1. Нарежьте запеченную свеклу, добавьте сыр, зелень и орехи.
2. Полейте заправкой и подавайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: