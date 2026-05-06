Свекла, сыр и зелень – лучший набор продуктов для приготовления полезных и вкусных салатов. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего не варить, а запекать, так она будет намного полезнее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, со шпинатом.

Ингредиенты:

шпинат

свекла

сыр фета

грецкий орех

Для заправки:

оливковое масло

сок лимона

горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Нарежьте запеченную свеклу, добавьте сыр, зелень и орехи.

2. Полейте заправкой и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: