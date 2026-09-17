Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся самым легким и простым рецептом
1 минута
1,2 т.
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Салаты из свеклы – это не только вкусно, но и очень полезно. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми практически овощами, зеленью, сырами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с сыром.
Ингредиенты:
- Свекла 2 шт.
- Сыр фета 100 г
- Петрушка/руккола
Заправка:
- Ароматическое подсолнечное масло 2 ст.л
- Дижонская горчица 1 ст.л.
- Прованские травы
- Соль (по вкусу)
Способ приготовления:
1. Свеклу запеките, или отварите, порежьте кубиком вместе с сыром.
2. Добавьте зелень и полейте заправкой.
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