Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся самым легким и простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Рецепт салата
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Салаты из свеклы – это не только вкусно, но и очень полезно. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми практически овощами, зеленью, сырами. 

Вкусный салат из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с сыром. 

Ингредиенты: 

  • Свекла 2 шт.
  • Сыр фета 100 г
  • Петрушка/руккола

Заправка: 

  • Ароматическое подсолнечное масло 2 ст.л
  • Дижонская горчица 1 ст.л.
  • Прованские травы
  • Соль (по вкусу)

Способ приготовления: 

1. Свеклу запеките, или отварите, порежьте кубиком вместе с сыром.

Свекла для салата

2. Добавьте зелень и полейте заправкой. 

Готовый салат

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