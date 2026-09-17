Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся самым легким и простым рецептом

Салаты из свеклы – это не только вкусно, но и очень полезно. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми практически овощами, зеленью, сырами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с сыром.

Ингредиенты:

Свекла 2 шт.

Сыр фета 100 г

Петрушка/руккола

Заправка:

Ароматическое подсолнечное масло 2 ст.л

Дижонская горчица 1 ст.л.

Прованские травы

Соль (по вкусу)

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките, или отварите, порежьте кубиком вместе с сыром.

2. Добавьте зелень и полейте заправкой.

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