Полезный салат из свеклы на каждый день: готовится 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Полезный салат из свеклы
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Запеченная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных и легких салатов, закусок. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, специи, зелень.

Салат из свеклы с майонезом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с твердым сыром.

Ингредиенты:

  • свекла
  • сыр твердый
  • чеснок
  • зелень
  • крем-сыр

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките, почистите и натрите вместе с сыром.

Ингредиенты для блюда

2. Добавьте зелень, чеснок, крем-сыр, перемешайте.

Салат из свеклы

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