Полезный салат из свеклы на каждый день: готовится 5 минут
1 минута
1,2 т.
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Запеченная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных и легких салатов, закусок. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, специи, зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с твердым сыром.
Ингредиенты:
- свекла
- сыр твердый
- чеснок
- зелень
- крем-сыр
Способ приготовления:
1. Свеклу запеките, почистите и натрите вместе с сыром.
2. Добавьте зелень, чеснок, крем-сыр, перемешайте.
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