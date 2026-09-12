Полезный салат из свеклы на каждый день: готовится 5 минут

Запеченная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных и легких салатов, закусок. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, специи, зелень.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с твердым сыром.

Ингредиенты:

свекла

сыр твердый

чеснок

зелень

крем-сыр

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките, почистите и натрите вместе с сыром.

2. Добавьте зелень, чеснок, крем-сыр, перемешайте.

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