Свекла – очень вкусный и ценный овощ, который можно использовать для приготовления вкусны салатов, закусок. Еще из свеклы можно сделать намазку и соус.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы на каждый день.

Ингредиенты:

свекла

чеснок

зелень

горчица

масло или сметана

соль

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките, натрите вместе с чесноком.

2. Заправьте маслом и добавьте соль, перемешайте.

