Полезный салат из свеклы на каждый день: готовится за 2 минуты и особенно необходимо есть зимой
Свекла – очень вкусный и ценный овощ, который можно использовать для приготовления вкусны салатов, закусок. Еще из свеклы можно сделать намазку и соус.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы на каждый день.
Ингредиенты:
- свекла
- чеснок
- зелень
- горчица
- масло или сметана
- соль
Способ приготовления:
1. Свеклу запеките, натрите вместе с чесноком.
2. Заправьте маслом и добавьте соль, перемешайте.
