Полезный салат из свеклы на каждый день: готовится за 2 минуты и особенно необходимо есть зимой

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
363
Свекла – очень вкусный и ценный овощ, который можно использовать для приготовления вкусны салатов, закусок. Еще из свеклы можно сделать намазку и соус.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы на каждый день. 

Ингредиенты: 

  • свекла
  • чеснок
  • зелень 
  • горчица
  • масло или сметана
  • соль

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките, натрите вместе с чесноком.

2. Заправьте маслом и добавьте соль, перемешайте.

