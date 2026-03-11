Салаты из свеклы можно есть каждый день, а ко всему – свекла идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, орехами, сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, со шпинатом и орехами.

Ингредиенты:

шпинат

свекла

фета

грецкий орех

Для заправки:

оливковое масло

сок лимона

горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките, порежьте кубиком вместе с сыром.

2. Смешайте все ингредиенты для заправки.

3. Выложите на блюдо шпинат, сверху свеклу, сыр, полейте заправкой и присыпьте орехами.

