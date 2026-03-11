Все рецепты
Полезный салат из свеклы на каждый день, который не надоедает: делимся рецептом
Салаты из свеклы можно есть каждый день, а ко всему – свекла идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, орехами, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, со шпинатом и орехами.
Ингредиенты:
- шпинат
- свекла
- фета
- грецкий орех
Для заправки:
- оливковое масло
- сок лимона
- горчица в зернах
Способ приготовления:
1. Свеклу запеките, порежьте кубиком вместе с сыром.
2. Смешайте все ингредиенты для заправки.
3. Выложите на блюдо шпинат, сверху свеклу, сыр, полейте заправкой и присыпьте орехами.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами