Полезный салат из свеклы на каждый день, который не надоедает: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
273
Рецепт салата

Салаты из свеклы можно есть каждый день, а ко всему – свекла идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, орехами, сыром. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, со шпинатом и орехами. 

Ингредиенты: 

  • шпинат
  • свекла
  • фета
  • грецкий орех

Для заправки:

  • оливковое масло
  • сок лимона
  • горчица в зернах

Способ приготовления: 

1. Свеклу запеките, порежьте кубиком вместе с сыром. 

2. Смешайте все ингредиенты для заправки. 

3. Выложите на блюдо шпинат, сверху свеклу, сыр, полейте заправкой и присыпьте орехами.

