Свекольный салат – всегда удачный вариант блюда для обеда, перекуса и ужина. К тому же, свекла отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, чесноком, сельдью, бобовыми.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с орехами и черносливом.

Ингредиенты:

свекла отварная 4 шт.

грецкие орехи 100 г

чернослив 100 г

чеснок 2-3 зубчика

майонез 2-3 ст. ложки

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите свеклу и чеснок, орехи и чернослив измельчите.

2. Смешайте все продукты, заправьте майонезом, перемешайте.

