Все рецепты
Полезный салат из свеклы на каждый день: рецепт очень вкусного блюда за 2 минуты
Свекольный салат – всегда удачный вариант блюда для обеда, перекуса и ужина. К тому же, свекла отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, чесноком, сельдью, бобовыми.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с орехами и черносливом.
Ингредиенты:
- свекла отварная 4 шт.
- грецкие орехи 100 г
- чернослив 100 г
- чеснок 2-3 зубчика
- майонез 2-3 ст. ложки
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите свеклу и чеснок, орехи и чернослив измельчите.
2. Смешайте все продукты, заправьте майонезом, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: