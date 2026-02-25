Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Полезный салат из свеклы на каждый день: рецепт очень вкусного блюда за 2 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
4,3 т.
Свекольный салат – всегда удачный вариант блюда для обеда, перекуса и ужина. К тому же, свекла отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, чесноком, сельдью, бобовыми.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с орехами и черносливом.

Ингредиенты:

  • свекла отварная 4 шт.
  • грецкие орехи 100 г
  • чернослив 100 г
  • чеснок 2-3 зубчика
  • майонез 2-3 ст. ложки
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Натрите свеклу и чеснок, орехи и чернослив измельчите.

2. Смешайте все продукты, заправьте майонезом, перемешайте.

