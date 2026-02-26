Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Полезный салат из свеклы на каждый день: самый простой рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
33
Рецепт салата

Запеченная свекла – очень вкусный и ценный овощ, который может быть идеальной основой для салатов и закусок. Для того, чтобы свекла оставалась максимально полезной, ее лучше не варить, а запекать в фольге.

Полезный салат из свеклы на каждый день: самый простой рецепт вкусного блюда

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из запеченной свеклы и сыра.

Ингредиенты:

  • свекла запеченная
  • сыр Фета
  • масло оливковое 
  • руккола
  • орехи
  • шпинат

Способ приготовления: 

1. Свеклу порежьте кубиком вместе с сыром.

Полезный салат из свеклы на каждый день: самый простой рецепт вкусного блюда

2. Добавьте рукколу, полейте маслом и добавьте орешки и шпинат.

Полезный салат из свеклы на каждый день: самый простой рецепт вкусного блюда

