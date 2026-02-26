Все рецепты
Полезный салат из свеклы на каждый день: самый простой рецепт вкусного блюда
Запеченная свекла – очень вкусный и ценный овощ, который может быть идеальной основой для салатов и закусок. Для того, чтобы свекла оставалась максимально полезной, ее лучше не варить, а запекать в фольге.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из запеченной свеклы и сыра.
Ингредиенты:
- свекла запеченная
- сыр Фета
- масло оливковое
- руккола
- орехи
- шпинат
Способ приготовления:
1. Свеклу порежьте кубиком вместе с сыром.
2. Добавьте рукколу, полейте маслом и добавьте орешки и шпинат.
