Запеченная свекла – очень вкусный и ценный овощ, который может быть идеальной основой для салатов и закусок. Для того, чтобы свекла оставалась максимально полезной, ее лучше не варить, а запекать в фольге.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из запеченной свеклы и сыра.

Ингредиенты:

свекла запеченная

сыр Фета

масло оливковое

руккола

орехи

шпинат

Способ приготовления:

1. Свеклу порежьте кубиком вместе с сыром.

2. Добавьте рукколу, полейте маслом и добавьте орешки и шпинат.

