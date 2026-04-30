Полезный салат из свеклы "Наполеон" за 5 минут: рецепт блюда на каждый день и для праздничного стола
Самый простой, но при этом полезный овощ – свекла. Готовить из нее можно очень много разных блюд – салаты, закуски, намазки. А также – свеклу можно мариновать.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с луком и мясом.
Ингредиенты:
- свекла
- лук зеленый
- кукуруза
- мясо
- майонез
Способ приготовления:
1. Свеклу запеките, натрите. Мясо разберите на волокна.
2. Добавьте кукурузу, майонез и лук, перемешайте и подавайте.
