Полезный салат из свеклы: рецепт блюда на каждый день
Салат из свеклы – лучшее блюдо для обеда и ужина. К тому же свекла идеально сочетается со всеми овощами, а также сельдью, мясом, бобовыми.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с огурцами и плавленным сыром.
Ингредиенты:
- свекла – 750 г
- горошек – 300 г
- маринованные огурцы – 300 г
- плавленый сырок – 280 г
- специи: перец, соль – по вкусу
- майонез – 5-6 ст.л.
- чеснок – 8-10 зуб.
Способ приготовления:
1. Порезать небольшими кубиками отваренную свеклу, огурцы (жидкость из них слегка отжать), плавленые сырки.
2. Добавить отцеженный горошек, специи, перемешать.
3. В майонез выдавить чеснок, размешать до однородности и добавить к салату. Перемешать и подавать к столу.
