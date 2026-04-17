Салат из свеклы – лучшее блюдо для обеда и ужина. К тому же свекла идеально сочетается со всеми овощами, а также сельдью, мясом, бобовыми.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с огурцами и плавленным сыром.

Ингредиенты:

свекла – 750 г

горошек – 300 г

маринованные огурцы – 300 г

плавленый сырок – 280 г

специи: перец, соль – по вкусу

майонез – 5-6 ст.л.

чеснок – 8-10 зуб.

Способ приготовления:

1. Порезать небольшими кубиками отваренную свеклу, огурцы (жидкость из них слегка отжать), плавленые сырки.

2. Добавить отцеженный горошек, специи, перемешать.

3. В майонез выдавить чеснок, размешать до однородности и добавить к салату. Перемешать и подавать к столу.

