Полезный салат из свеклы: рецепт блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
249
Салат из свеклы – лучшее блюдо для обеда и ужина. К тому же свекла идеально сочетается со всеми овощами, а также сельдью, мясом, бобовыми. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с огурцами и плавленным сыром. 

Ингредиенты: 

  • свекла – 750 г
  • горошек – 300 г
  • маринованные огурцы – 300 г
  • плавленый сырок – 280 г
  • специи: перец, соль – по вкусу
  • майонез – 5-6 ст.л.
  • чеснок – 8-10 зуб.

Способ приготовления: 

1. Порезать небольшими кубиками отваренную свеклу, огурцы (жидкость из них слегка отжать), плавленые сырки.

2. Добавить отцеженный горошек, специи, перемешать.

3. В майонез выдавить чеснок, размешать до однородности и добавить к салату. Перемешать и подавать к столу.

