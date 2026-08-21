Полезный салат из сырой моркови с сыром: рецепт блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Рецепт вкусного салата
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Свежая, сочная морковь – лучший овощ для приготовления вкусных, полезных салатов. Стоит отметить, что морковь хорошо сочетается со всеми овощами, сыром, зеленью.

Салат из моркови

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного домашнего салата из моркови.

Ингредиенты: 

  • Свежая морковь 3 шт.
  • Твердый сыр 100 г
  • Зелень
  • Чеснок 2-3 зубчика
  • Сметана

Способ приготовления:

1. Натрите морковь и сыр. Добавьте зелень. 

Ингредиенты для блюда

2. Смешайте сметану и тертый чеснок, заправьте салат и перемешайте.

Готовый салат

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