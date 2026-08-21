Полезный салат из сырой моркови с сыром: рецепт блюда за 5 минут
1 минута
1,2 т.
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Свежая, сочная морковь – лучший овощ для приготовления вкусных, полезных салатов. Стоит отметить, что морковь хорошо сочетается со всеми овощами, сыром, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного домашнего салата из моркови.
Ингредиенты:
- Свежая морковь 3 шт.
- Твердый сыр 100 г
- Зелень
- Чеснок 2-3 зубчика
- Сметана
Способ приготовления:
1. Натрите морковь и сыр. Добавьте зелень.
2. Смешайте сметану и тертый чеснок, заправьте салат и перемешайте.
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