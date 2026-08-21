Свежая, сочная морковь – лучший овощ для приготовления вкусных, полезных салатов. Стоит отметить, что морковь хорошо сочетается со всеми овощами, сыром, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного домашнего салата из моркови.

Ингредиенты:

Свежая морковь 3 шт.

Твердый сыр 100 г

Зелень

Чеснок 2-3 зубчика

Сметана

Способ приготовления:

1. Натрите морковь и сыр. Добавьте зелень.

2. Смешайте сметану и тертый чеснок, заправьте салат и перемешайте.

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