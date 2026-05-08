Все рецепты
Полезный салат "Метла" из сырых овощей: есть блюдо можно каждый день
Сырые овощи – лучшие ингредиенты для приготовления вкусных салатов и закусок. А для яркого вкуса можно добавить в салаты зелень, лук, чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из сырых овощей, с луком и горошком.
Ингредиенты:
- сырая свекла
- морковь
- молодая капуста
- зеленый горошек
- зеленый лук
- хрустящий картофель соломкой
- сметана или йогурт
- специи
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, свеклу и морковь натрите. Лук мелко нарежьте.
2. Добавьте специи, сметану, горошек, перемешайте и подавайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: