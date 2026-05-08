Полезный салат "Метла" из сырых овощей: есть блюдо можно каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Сырые овощи – лучшие ингредиенты для приготовления вкусных салатов и закусок. А для яркого вкуса можно добавить в салаты зелень, лук, чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из сырых овощей, с луком и горошком. 

Ингредиенты: 

  • сырая свекла
  • морковь
  • молодая капуста
  • зеленый горошек
  • зеленый лук
  • хрустящий картофель соломкой
  • сметана или йогурт 
  • специи

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко капусту, свеклу и морковь натрите. Лук мелко нарежьте.

2. Добавьте специи, сметану, горошек, перемешайте и подавайте.

