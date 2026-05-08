Сырые овощи – лучшие ингредиенты для приготовления вкусных салатов и закусок. А для яркого вкуса можно добавить в салаты зелень, лук, чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из сырых овощей, с луком и горошком.

Ингредиенты:

сырая свекла

морковь

молодая капуста

зеленый горошек

зеленый лук

хрустящий картофель соломкой

сметана или йогурт

специи

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, свеклу и морковь натрите. Лук мелко нарежьте.

2. Добавьте специи, сметану, горошек, перемешайте и подавайте.

