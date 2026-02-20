Все рецепты
Полезный салат-намазка из моркови, сыра и яиц: готовится блюдо 10 минут
Морковь – очень полезный и вкусный овощ, который лучше всего есть в сыром виде. Стоит отметить, что морковь очень хорошо сочетается с овощами, сыром, яйцами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата-намазки из моркови и сыра.
Ингредиенты:
- морковь свежая – 500-600 г
- яйца – 6 шт.
- сыр твердый – 150 г
- сметана (жирная) – 2 ст.л.
- чеснок – 3 зуб.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца отварить и охладить. Очищенную морковь натереть на терке со средними отверстиями.
2. Вареные яйца и сыр натереть на этой же терке. Чеснок выжать через пресс и смешать со сметаной и специями.
Вымешать все вместе в салатнике.
