Морковь – очень полезный и вкусный овощ, который лучше всего есть в сыром виде. Стоит отметить, что морковь очень хорошо сочетается с овощами, сыром, яйцами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата-намазки из моркови и сыра.

Ингредиенты:

морковь свежая – 500-600 г

яйца – 6 шт.

сыр твердый – 150 г

сметана (жирная) – 2 ст.л.

чеснок – 3 зуб.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца отварить и охладить. Очищенную морковь натереть на терке со средними отверстиями.

2. Вареные яйца и сыр натереть на этой же терке. Чеснок выжать через пресс и смешать со сметаной и специями.

Вымешать все вместе в салатнике.

