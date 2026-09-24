Полезный салат-намазка из свеклы на каждый день: готовится блюдо 10 минут
1 минута
1,8 т.
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Свекла – очень вкусный, ценный овощ, который можно запекать, варить и есть просто в сыром виде. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, сырами, вареными яйцами, луком, зеленью.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной намазки-салата из свеклы, с сыром и яйцами.
Ингредиенты:
- отварная свекла 300 г
- яйца 3 шт.
- майонез
- чеснок
- соль, перец
- грецкие орехи
Способ приготовления:
1. Отварите и натрите свеклу и яйца. Добавьте специи, крем-сыр, чеснок тертый и перемешайте.
Перед подачей добавьте орешки!
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