Полезный салат-намазка из свеклы на каждый день: готовится блюдо 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,8 т.
Полезный салат из свеклы
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Свекла – очень вкусный, ценный овощ, который можно запекать, варить и есть просто в сыром виде. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, сырами, вареными яйцами, луком, зеленью.

Салат из свеклы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной намазки-салата из свеклы, с сыром и яйцами.

Ингредиенты: 

  • отварная свекла 300 г
  • яйца 3 шт.
  • майонез
  • чеснок
  • соль, перец
  • грецкие орехи

Способ приготовления: 

1. Отварите и натрите свеклу и яйца. Добавьте специи, крем-сыр, чеснок тертый и перемешайте.

Приготовление намазки

Перед подачей добавьте орешки!

Готовый салат

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