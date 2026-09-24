Полезный салат-намазка из свеклы на каждый день: готовится блюдо 10 минут

Свекла – очень вкусный, ценный овощ, который можно запекать, варить и есть просто в сыром виде. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, сырами, вареными яйцами, луком, зеленью.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной намазки-салата из свеклы, с сыром и яйцами.

Ингредиенты:

отварная свекла 300 г

яйца 3 шт.

майонез

чеснок

соль, перец

грецкие орехи

Способ приготовления:

1. Отварите и натрите свеклу и яйца. Добавьте специи, крем-сыр, чеснок тертый и перемешайте.

Перед подачей добавьте орешки!

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