Все рецепты
Полезный салат-намазка из свеклы с икрой мойвы на каждый день: рецепт блюда, которое понравится всем
Вареная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Обратите внимание, что полезнее свекла будет, если ее не сварить, а запечь.
Блогер поделилась в TikTok рецептом очень вкусного и полезного салата-намазки из свеклы на каждый день.
Ингредиенты:
- свекла
- икра мойвы
- крем-сыр
Способ приготовления:
1. Натрите вареную свеклу, добавьте икру и крем-сыр, перемешайте.
Очень вкусно будет с хлебцами!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: