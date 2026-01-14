Вареная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Обратите внимание, что полезнее свекла будет, если ее не сварить, а запечь.

Блогер поделилась в TikTok рецептом очень вкусного и полезного салата-намазки из свеклы на каждый день.

Ингредиенты:

свекла

икра мойвы

крем-сыр

Способ приготовления:

1. Натрите вареную свеклу, добавьте икру и крем-сыр, перемешайте.

Очень вкусно будет с хлебцами!

