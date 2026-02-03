Все рецепты
Полезный салат "Щетка" из свеклы и яблок: идеальный рецепт блюда для ЖКТ
Зимой лучше всего есть салаты из сезонных овощей, это могут быть – свекла , морковь, капусты. А для яркого вкуса и еще большей пользы, овощные салаты можно разбавлять фруктами, например, яблоками. А для пикантности добавьте сельдерей, корень пастернака, петрушки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата "Щетка" из свеклы и яблока.
Ингредиенты:
- 1 средняя свекла
- 1 большая сочная морковь
- 1 маленькое яблоко
- 1 ст. л. кунжута
- 1 ст. л. измельченных грецких орехов
- горсть свежей зелени
Заправка:
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. яблочного уксуса
- 1 ч. л. лимонного сока
- 1 ч. л. меда
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Натираем свеклу, морковь и яблоко на терку для моркови по корейски.
2. Добавляем зелень, орехи и кунжут для хруста и полезных жиров.
3. Отдельно смешиваем заправку, поливаем салат и хорошо перемешиваем.
