Зимой лучше всего есть салаты из сезонных овощей, это могут быть – свекла , морковь, капусты. А для яркого вкуса и еще большей пользы, овощные салаты можно разбавлять фруктами, например, яблоками. А для пикантности добавьте сельдерей, корень пастернака, петрушки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата "Щетка" из свеклы и яблока.

Ингредиенты:

1 средняя свекла

1 большая сочная морковь

1 маленькое яблоко

1 ст. л. кунжута

1 ст. л. измельченных грецких орехов

горсть свежей зелени

Заправка:

1 ст. л. растительного масла

1 ст. л. яблочного уксуса

1 ч. л. лимонного сока

1 ч. л. меда

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Натираем свеклу, морковь и яблоко на терку для моркови по корейски.

2. Добавляем зелень, орехи и кунжут для хруста и полезных жиров.

3. Отдельно смешиваем заправку, поливаем салат и хорошо перемешиваем.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: