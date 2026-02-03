Полезный салат "Щетка" из свеклы и яблок: идеальный рецепт блюда для ЖКТ

Зимой лучше всего есть салаты из сезонных овощей, это могут быть – свекла , морковь, капусты. А для яркого вкуса и еще большей пользы, овощные салаты можно разбавлять фруктами, например, яблоками. А для пикантности добавьте сельдерей, корень пастернака, петрушки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата "Щетка" из свеклы и яблока.

Ингредиенты:

  • 1 средняя свекла
  • 1 большая сочная морковь
  • 1 маленькое яблоко
  • 1 ст. л. кунжута
  • 1 ст. л. измельченных грецких орехов
  • горсть свежей зелени

Заправка:

  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. яблочного уксуса
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. меда
  • щепотка соли

Способ приготовления:

1. Натираем свеклу, морковь и яблоко на терку для моркови по корейски.

2. Добавляем зелень, орехи и кунжут для хруста и полезных жиров.

3. Отдельно смешиваем заправку, поливаем салат и хорошо перемешиваем.

