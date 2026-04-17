Самый вкусный весенний овощ – редиска. Из нее получаются очень легкие и вкусные салаты, а также закуски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из редиски и творога.

Ингредиенты:

творог кисломолочный – 350 г

редиска – 1 пучок

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – по вкусу

сметана – 2-3 ст.л.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Творог размять слегка вилкой, добавить порезанный полукольцами редис, мелко порубленную зелень, соль, сметану.

2. Перемешать до однородности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: