Полезный салат "Весенний" из редиски и творога: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Самый вкусный весенний овощ – редиска. Из нее получаются очень легкие и вкусные салаты, а также закуски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из редиски и творога.

Ингредиенты: 

  • творог кисломолочный – 350 г
  • редиска – 1 пучок
  • зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – по вкусу
  • сметана – 2-3 ст.л.
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Творог размять слегка вилкой, добавить порезанный полукольцами редис, мелко порубленную зелень, соль, сметану.

2. Перемешать до однородности.

