Полезный салат "Весенний" из редиски и творога: делимся легким рецептом
Самый вкусный весенний овощ – редиска. Из нее получаются очень легкие и вкусные салаты, а также закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из редиски и творога.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный – 350 г
- редиска – 1 пучок
- зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – по вкусу
- сметана – 2-3 ст.л.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Творог размять слегка вилкой, добавить порезанный полукольцами редис, мелко порубленную зелень, соль, сметану.
2. Перемешать до однородности.
