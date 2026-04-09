Весной лучше всего готовить салаты из редиски, зеленого лука, зелени, огурцов. А заправлять такие салаты лучше всего оливковым маслом, а также йогуртом или сметаной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного весеннего салата из редиски, с филе и зеленью.

Ингредиенты:

зеленый лук

филе курицы

листья салата

редька

яйца

соль, перец

специи для курицы

Для заправки:

сметана

горчица в зернах

Способ приготовления:

1. На тарелку выкладываем нарезанный зеленый лук, обжаренную курочку, листья салата, редьку и отварные яйца.

2. Заправляем заправкой и подаем.

