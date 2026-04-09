Полезный весенний салат из редиски со сметаной: делимся легким рецептом
Весной лучше всего готовить салаты из редиски, зеленого лука, зелени, огурцов. А заправлять такие салаты лучше всего оливковым маслом, а также йогуртом или сметаной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного весеннего салата из редиски, с филе и зеленью.
Ингредиенты:
- зеленый лук
- филе курицы
- листья салата
- редька
- яйца
- соль, перец
- специи для курицы
Для заправки:
- сметана
- горчица в зернах
Способ приготовления:
1. На тарелку выкладываем нарезанный зеленый лук, обжаренную курочку, листья салата, редьку и отварные яйца.
2. Заправляем заправкой и подаем.
