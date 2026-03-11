Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Полезный зеленый салат для похудения: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
120
Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусный салат, идеальной основой будут – свежие овощи, зелень. А для того, чтобы блюдо было сбалансированным, добавить можно креветки, язык вареный, яйца, сыр любой. А заправку можно сделать из оливкового масла, сока лимона, йогурта.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного весеннего салата из зелени, овощей и авокадо. 

Ингредиенты:

  • микс салатных листьев (айсберг, ромен, шпинат, руккола)
  • огурец, сельдерей, зеленый лук
  • авокадо, тыквенные или кедровые орехи, лен

Заправка:

  • оливковое масло + лимонный сок + немного горчицы

Дополнительно:

  • яйцо, тофу или кусочки курицы

Способ приготовления: 

1. Порежьте зелень, овощи порежьте. Добавьте сыр, орехи.

2. Полейте соусом и подавайте.

