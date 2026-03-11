Все рецепты
Полезный зеленый салат для похудения: делимся оригинальным рецептом
Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусный салат, идеальной основой будут – свежие овощи, зелень. А для того, чтобы блюдо было сбалансированным, добавить можно креветки, язык вареный, яйца, сыр любой. А заправку можно сделать из оливкового масла, сока лимона, йогурта.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного весеннего салата из зелени, овощей и авокадо.
Ингредиенты:
- микс салатных листьев (айсберг, ромен, шпинат, руккола)
- огурец, сельдерей, зеленый лук
- авокадо, тыквенные или кедровые орехи, лен
Заправка:
- оливковое масло + лимонный сок + немного горчицы
Дополнительно:
- яйцо, тофу или кусочки курицы
Способ приготовления:
1. Порежьте зелень, овощи порежьте. Добавьте сыр, орехи.
2. Полейте соусом и подавайте.
