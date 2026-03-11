Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусный салат, идеальной основой будут – свежие овощи, зелень. А для того, чтобы блюдо было сбалансированным, добавить можно креветки, язык вареный, яйца, сыр любой. А заправку можно сделать из оливкового масла, сока лимона, йогурта.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного весеннего салата из зелени, овощей и авокадо.

Ингредиенты:

микс салатных листьев (айсберг, ромен, шпинат, руккола)

огурец, сельдерей, зеленый лук

авокадо, тыквенные или кедровые орехи, лен

Заправка:

оливковое масло + лимонный сок + немного горчицы

Дополнительно:

яйцо, тофу или кусочки курицы

Способ приготовления:

1. Порежьте зелень, овощи порежьте. Добавьте сыр, орехи.

2. Полейте соусом и подавайте.

