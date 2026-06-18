Полезный зеленый салат для ужина, от которого худеют: делимся легким рецептом
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Летом лучше всего готовить легкие салаты, а именно – из зелени, овощей, с зеленым луком, брокколи. А для яркого вкуса добавить можно орехи, любое масло, яблоки, клубнику.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из зелени, с брокколи и авокадо.
Ингредиенты:
- тигровые креветки 200 г
- листья салата
- брокколи 200 г
- зеленое яблоко 1/2 шт.
- красный лук 1/4 шт.
- микс орехов
- грецкий орех
- соль, перец
- оливковое масло
- авокадо 1 шт.
- лимонный сок
Способ приготовления:
1. Порежьте брокколи, авокадо, лук, яблоки тонкими слайсами.
2. Полейте маслом, добавьте лимонный сок, микс орехов.
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