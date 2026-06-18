Полезный зеленый салат для ужина, от которого худеют: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
216
Полезный зеленый салат для ужина, от которого худеют: делимся легким рецептом
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Летом лучше всего готовить легкие салаты, а именно – из зелени, овощей, с зеленым луком, брокколи. А для яркого вкуса добавить можно орехи, любое масло, яблоки, клубнику. 

Полезный зеленый салат для ужина, от которого худеют: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из зелени, с брокколи и авокадо.

Ингредиенты:

  • тигровые креветки 200 г
  • листья салата
  • брокколи 200 г
  • зеленое яблоко 1/2 шт.
  • красный лук 1/4 шт.
  • микс орехов
  • грецкий орех
  • соль, перец
  • оливковое масло
  • авокадо 1 шт.
  • лимонный сок

Способ приготовления: 

1. Порежьте брокколи, авокадо, лук, яблоки тонкими слайсами.

Полезный зеленый салат для ужина, от которого худеют: делимся легким рецептом

2. Полейте маслом, добавьте лимонный сок, микс орехов.

Полезный зеленый салат для ужина, от которого худеют: делимся легким рецептом

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