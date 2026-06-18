Летом лучше всего готовить легкие салаты, а именно – из зелени, овощей, с зеленым луком, брокколи. А для яркого вкуса добавить можно орехи, любое масло, яблоки, клубнику.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из зелени, с брокколи и авокадо.

Ингредиенты:

тигровые креветки 200 г

листья салата

брокколи 200 г

зеленое яблоко 1/2 шт.

красный лук 1/4 шт.

микс орехов

грецкий орех

соль, перец

оливковое масло

авокадо 1 шт.

лимонный сок

Способ приготовления:

1. Порежьте брокколи, авокадо, лук, яблоки тонкими слайсами.

2. Полейте маслом, добавьте лимонный сок, микс орехов.

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