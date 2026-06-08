Полезный зеленый салат, от которого худеют: делимся рецептом блюда на каждый день
1 минута
5,0 т.
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Молодая капуста, огурцы, лук – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов. Для заправки можно использовать масло, йогурт, сметану, домашний майонез, соусы из авокадо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из молодой капусты.
Ингредиенты:
- 1/2 зеленой капусты
- 1 огурец
- 4-5 зеленых луковиц
Заправка:
- 1/2 авокадо, 20 г орехов (кешью, грецкие), 1 зубчик чеснока, 1 ст.л. пармезана, 1/4 ч.л. соли, горсть свежего базилика или петрушки, горсть зеленого шпината, 20 мл оливкового масла, 50 мл воды
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко капусту, огурцы слайсами, лук мелко.
2. Все для заправки перебейте в блендере.
3. Заправьте салат, перемешайте.
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