Полезный зеленый смузи из овощей и фруктов: в составе только натуральные компоненты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
165
Полезный зеленый смузи из овощей и фруктов: в составе только натуральные компоненты
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Зеленый смузи давно стал популярным вариантом быстрого завтрака или легкого перекуса. Сочетание шпината, сельдерея, огурца, авокадо и яблока создает свежий и сбалансированный вкус, а семечки придают напитку более насыщенную текстуру. Главное преимущество такого рецепта заключается в простоте приготовления и доступности ингредиентов.

Идея приготовления полезного зеленого смузи опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.

Полезный зеленый смузи из овощей и фруктов: в составе только натуральные компоненты

Ингредиенты:

  • сельдерей – 1 стебель
  • огурец – 1 шт.
  • авокадо – 1/2 шт.
  • яблоко – 1/2 шт.
  • шпинат – 1 горсть
  • лимонный сок – по вкусу
  • кунжут – 1 ч.л.
  • микс семян – 1 ст.л.
  • вода – 200-250 мл.

Способ приготовления:

Полезный зеленый смузи из овощей и фруктов: в составе только натуральные компоненты

1. Сельдерей, огурец, яблоко и половину авокадо нарежьте небольшими кусочками, чтобы блендеру было легче измельчать ингредиенты.

2. В чашу блендера выложите подготовленные овощи и фрукты.

Полезный зеленый смузи из овощей и фруктов: в составе только натуральные компоненты

3. Добавьте горсть свежего шпината, кунжут и микс семян.

4. Влейте воду и добавьте немного лимонного сока. Его количество можно регулировать в зависимости от того, насколько насыщенный вкус вы хотите получить.

Полезный зеленый смузи из овощей и фруктов: в составе только натуральные компоненты

5. Взбейте все ингредиенты до однородной кремовой консистенции. Если смузи получится слишком густым, добавьте еще немного воды и еще раз взбейте.

6. Готовый напиток перелейте в высокий стакан и подавайте сразу после приготовления.

Полезный зеленый смузи из овощей и фруктов: в составе только натуральные компоненты

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