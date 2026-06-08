Полезный зеленый смузи из овощей и фруктов: в составе только натуральные компоненты
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Зеленый смузи давно стал популярным вариантом быстрого завтрака или легкого перекуса. Сочетание шпината, сельдерея, огурца, авокадо и яблока создает свежий и сбалансированный вкус, а семечки придают напитку более насыщенную текстуру. Главное преимущество такого рецепта заключается в простоте приготовления и доступности ингредиентов.
Идея приготовления полезного зеленого смузи опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- сельдерей – 1 стебель
- огурец – 1 шт.
- авокадо – 1/2 шт.
- яблоко – 1/2 шт.
- шпинат – 1 горсть
- лимонный сок – по вкусу
- кунжут – 1 ч.л.
- микс семян – 1 ст.л.
- вода – 200-250 мл.
Способ приготовления:
1. Сельдерей, огурец, яблоко и половину авокадо нарежьте небольшими кусочками, чтобы блендеру было легче измельчать ингредиенты.
2. В чашу блендера выложите подготовленные овощи и фрукты.
3. Добавьте горсть свежего шпината, кунжут и микс семян.
4. Влейте воду и добавьте немного лимонного сока. Его количество можно регулировать в зависимости от того, насколько насыщенный вкус вы хотите получить.
5. Взбейте все ингредиенты до однородной кремовой консистенции. Если смузи получится слишком густым, добавьте еще немного воды и еще раз взбейте.
6. Готовый напиток перелейте в высокий стакан и подавайте сразу после приготовления.
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