Полезный зимний салат из свеклы и шпината: рецепт блюда, которое можно есть каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
213
Свекла – идеальная основа для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми овощами, а также зеленью, маслами, бобовыми, сельдью, сырами.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с шпинатом и фетой.

Ингредиенты:

  • свекла запеченная 
  • шпинат
  • оливковое масло
  • сыр фета
  • специи
  • горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Порежьте большим кубиком свеклу, добавьте шпинат, порезанный сыр.

2. Заправьте маслом с горчицей, перемешайте. Посыпьте орехами и подавайте. 

