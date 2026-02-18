Все рецепты
Полезный зимний салат из свеклы и шпината: рецепт блюда, которое можно есть каждый день
Свекла – идеальная основа для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми овощами, а также зеленью, маслами, бобовыми, сельдью, сырами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с шпинатом и фетой.
Ингредиенты:
- свекла запеченная
- шпинат
- оливковое масло
- сыр фета
- специи
- горчица в зернах
Способ приготовления:
1. Порежьте большим кубиком свеклу, добавьте шпинат, порезанный сыр.
2. Заправьте маслом с горчицей, перемешайте. Посыпьте орехами и подавайте.
