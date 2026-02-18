Свекла – идеальная основа для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми овощами, а также зеленью, маслами, бобовыми, сельдью, сырами.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с шпинатом и фетой.

Ингредиенты:

свекла запеченная

шпинат

оливковое масло

сыр фета

специи

горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Порежьте большим кубиком свеклу, добавьте шпинат, порезанный сыр.

2. Заправьте маслом с горчицей, перемешайте. Посыпьте орехами и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: