Свекольные салаты можно есть хоть каждый день. К тому свекла очень хорошо сочетается со всеми овощами, сырами, вареными яйцами, зеленью, бобовыми, сельдью, мясом.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с черносливом и зеленью.

Ингредиенты:

свекла

лук или чеснок

чернослив

петрушка

йогурт или сметана, масло

орехи

специи

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките, порежьте кубиком. Орехи, чернослив и зелень нарежьте мелко. Чеснок натрите.

2. Заправьте салат, посолите и подавайте.

