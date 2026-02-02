Полезный зимний салат из свеклы на каждый день: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Полезный зимний салат из свеклы на каждый день: самый простой рецепт

Свекольные салаты можно есть хоть каждый день. К тому свекла очень хорошо сочетается со всеми овощами, сырами, вареными яйцами, зеленью, бобовыми, сельдью, мясом. 

Полезный зимний салат из свеклы на каждый день: самый простой рецепт

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с черносливом и зеленью.

Ингредиенты:

  • свекла
  • лук или чеснок
  • чернослив
  • петрушка 
  • йогурт или сметана, масло
  • орехи
  • специи

Способ приготовления: 

1. Свеклу запеките, порежьте кубиком. Орехи, чернослив и зелень нарежьте мелко. Чеснок натрите.

Полезный зимний салат из свеклы на каждый день: самый простой рецепт

2.  Заправьте салат, посолите и подавайте.

Полезный зимний салат из свеклы на каждый день: самый простой рецепт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты