Все рецепты
Полезный зимний салат из свеклы на каждый день: самый простой рецепт
Свекольные салаты можно есть хоть каждый день. К тому свекла очень хорошо сочетается со всеми овощами, сырами, вареными яйцами, зеленью, бобовыми, сельдью, мясом.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с черносливом и зеленью.
Ингредиенты:
- свекла
- лук или чеснок
- чернослив
- петрушка
- йогурт или сметана, масло
- орехи
- специи
Способ приготовления:
1. Свеклу запеките, порежьте кубиком. Орехи, чернослив и зелень нарежьте мелко. Чеснок натрите.
2. Заправьте салат, посолите и подавайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: