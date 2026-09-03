Получится очень недорого и вкусно: рецепт сытных гречаников на обед

Гречаники – простое домашнее блюдо, которое легко приготовить из доступных продуктов. Для этого рецепта не обязательно специально варить гречку, ведь можно использовать уже готовую крупу, оставшуюся после обеда. В сочетании с фаршем, овощами и нежным соусом она превращается в сочные и сытные котлеты. Такой обед хорошо смакует горячим и не требует сложного гарнира.

Идея приготовления сытных гречневых котлет из фарша на обед опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты:

гречневые хлопья или готовая крупа — 150 г

мясной фарш – 500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 небольшая

сметана – 2 ст. л.

томатный сок – 400 мл

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

растительное масло – для смазывания формы

зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Готовую гречку заранее охладите. Если используете крупу, оставшуюся от предыдущего приема пищи, просто достаньте ее из холодильника и убедитесь, что она не слишком влажная.

2. Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на крупной терке. Зелень промойте и измельчите. В большой миске смешайте фарш, гречку, лук, морковь и зелень.

3. Добавьте гречку или хлопья, соль, черный перец, сушеный чеснок и копчёную паприку. Тщательно перемешайте фарш руками или ложкой, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

4. Сформируйте из полученной массы небольшие продолговатые или круглые гречаники. Форму для запекания слегка смажьте маслом и выложите в неё заготовки.

5. Для соуса смешайте томатный сок со сметаной и щепоткой соли. Перемешайте до однородности и залейте им гречаники в форме. Соус должен покрывать большую часть котлет.

6. Накройте форму крышкой или фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 45-60 минут. По желанию в конце приготовления можно снять фольгу, чтобы верх гречаников немного подрумянился.

7. Готовое блюдо подавайте горячим, полив томатно-сметанным соусом. Перед подачей гречаники можно посыпать свежей зеленью.

Этот рецепт особенно удобен в тех случаях, когда нужно быстро придумать, что приготовить из вчерашней гречки. Готовая крупа сокращает время приготовления, а мясной фарш и соус превращают простые продукты в полноценное домашнее блюдо.

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