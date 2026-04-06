Салат оливье – лучшее домашнее блюдо для праздничного стола. Готовить его можно с мясом, грибами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного постного оливье, с грибами и зеленым луком.

Ингредиенты:

картофель морковь

шампиньоны

горошек

маринованные огурцы

зеленый лук

постный майонез

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Отваренные картофель и морковь нарезаем мелким кубиком.

2. Добавляем мелко нарезанные обжаренные шампиньоны, маринованные огурцы, горошек и лук.

3. Заправляем постным майонезом, специи по вкусу, все хорошенько перемешиваем.

