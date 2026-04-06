Постный вкусный оливье с грибами: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
Рецепт оливье

Салат оливье – лучшее домашнее блюдо для праздничного стола. Готовить его можно с мясом, грибами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного постного оливье, с грибами и зеленым луком. 

Ингредиенты: 

  • картофель морковь
  • шампиньоны
  • горошек
  • маринованные огурцы
  • зеленый лук
  • постный майонез
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Отваренные картофель и морковь нарезаем мелким кубиком.

2. Добавляем мелко нарезанные обжаренные шампиньоны, маринованные огурцы, горошек и лук.

3. Заправляем постным майонезом, специи по вкусу, все хорошенько перемешиваем. 

