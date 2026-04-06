Постный вкусный оливье с грибами: делимся легким рецептом
Салат оливье – лучшее домашнее блюдо для праздничного стола. Готовить его можно с мясом, грибами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного постного оливье, с грибами и зеленым луком.
Ингредиенты:
- картофель морковь
- шампиньоны
- горошек
- маринованные огурцы
- зеленый лук
- постный майонез
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Отваренные картофель и морковь нарезаем мелким кубиком.
2. Добавляем мелко нарезанные обжаренные шампиньоны, маринованные огурцы, горошек и лук.
3. Заправляем постным майонезом, специи по вкусу, все хорошенько перемешиваем.
