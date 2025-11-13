Практически без теста: вкусный яблочный пирог в котором 90% начинки

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
66
Яблочный пирог – это всегда лучший вариант осенней выпечки к чаю. Готовить такие пироги можно на разном тесте, а также использовать лаваш. Для того, чтобы яблоки не изменили цвет, кулинары советуют полить их соком лимона.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного яблочного пирога, в котором очень много начинки. 

Ингредиенты:

  • Яблоки очищенные 1,5 кг(кислые или кисло-сладкие сорта)
  • Масло(мягкое) 170 г
  • Яйца 3 шт
  • Ванильный сахар 1 ст.л
  • Сахар 150 г
  • Сметана 170 г
  • Йогурт 100 г
  • Мука 280 г
  • Разрыхлитель 10 г
  • Для посыпки 2-3 ст.л сахара + корица

Способ приготовления: 

1. Взбейте мягкое масло с сахаром, ванильным сахаром и яйцами. Добавьте сметану и йогурт. Добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте до однородной массы — получится мягкое тесто.

2. Добавьте в тесто очищенные яблоки, нарезанные тонкими ломтиками. Перемешайте тщательно.

3. Форму диаметром примерно 24 см выстелите бумагой для выпекания. Смазать маслом и выложить тесто, посыпать сверху сахаром и корицей. Выпекать при 180°C около 50 минут до золотистой корочки. Проверьте готовность деревянной палочкой. Если тесто еще влажное — накройте фольгой и допекайте еще 10 минут.

Подавайте с мороженым!

