Яблочный пирог – это всегда лучший вариант осенней выпечки к чаю. Готовить такие пироги можно на разном тесте, а также использовать лаваш. Для того, чтобы яблоки не изменили цвет, кулинары советуют полить их соком лимона.

Ингредиенты:

Яблоки очищенные 1,5 кг(кислые или кисло-сладкие сорта)

Масло(мягкое) 170 г

Яйца 3 шт

Ванильный сахар 1 ст.л

Сахар 150 г

Сметана 170 г

Йогурт 100 г

Мука 280 г

Разрыхлитель 10 г

Для посыпки 2-3 ст.л сахара + корица

Способ приготовления:

1. Взбейте мягкое масло с сахаром, ванильным сахаром и яйцами. Добавьте сметану и йогурт. Добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте до однородной массы — получится мягкое тесто.

2. Добавьте в тесто очищенные яблоки, нарезанные тонкими ломтиками. Перемешайте тщательно.

3. Форму диаметром примерно 24 см выстелите бумагой для выпекания. Смазать маслом и выложить тесто, посыпать сверху сахаром и корицей. Выпекать при 180°C около 50 минут до золотистой корочки. Проверьте готовность деревянной палочкой. Если тесто еще влажное — накройте фольгой и допекайте еще 10 минут.

Подавайте с мороженым!

