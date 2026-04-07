Праздничные салаты можно готовить из любых овощей, а еще проще – из зелени. А для более сытного варианта добавьте креветки, или хамон, яйца, любой сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении салата "Веночек".

Ингредиенты:

микс зелени

хамон

сыр

гранат

Соус:

соевый соус 1 ст.л

масло 1 ст.л

горчица с медом 1 ст.л

лимонный сок 1 ч.л

Способ приготовления:

1. Выложите на блюдо зелень, сверху хамон, сыр, зерна граната.

2. Смешайте все для соуса и полейте салат.

