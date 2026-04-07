Праздничный салат "Веночек" для пасхального стола: делимся рецептом блюда за 2 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Рецепт салата

Праздничные салаты можно готовить из любых овощей, а еще проще – из зелени. А для более сытного варианта добавьте креветки, или хамон, яйца, любой сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении салата "Веночек". 

Ингредиенты: 

  • микс зелени
  • хамон
  • сыр
  • гранат

Соус:

  • соевый соус 1 ст.л
  • масло 1 ст.л
  • горчица с медом 1 ст.л
  • лимонный сок 1 ч.л

Способ приготовления: 

1. Выложите на блюдо зелень, сверху хамон, сыр, зерна граната.

2. Смешайте все для соуса и полейте салат.

