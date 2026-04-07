Праздничный салат "Веночек" для пасхального стола: делимся рецептом блюда за 2 минуты
Праздничные салаты можно готовить из любых овощей, а еще проще – из зелени. А для более сытного варианта добавьте креветки, или хамон, яйца, любой сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении салата "Веночек".
Ингредиенты:
- микс зелени
- хамон
- сыр
- гранат
Соус:
- соевый соус 1 ст.л
- масло 1 ст.л
- горчица с медом 1 ст.л
- лимонный сок 1 ч.л
Способ приготовления:
1. Выложите на блюдо зелень, сверху хамон, сыр, зерна граната.
2. Смешайте все для соуса и полейте салат.
