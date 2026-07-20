Проще, чем котлеты и отбивные: сытные мясные бризоли за 10 минут
1 минута
1,2 т.
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Мясные бризоли – одно из самых вкусных, сытных блюд из мясного фарша. Для яркого вкуса можно добавить тертый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных, мясных бризолей, с луком и специями.
Ингредиенты:
- куриный фарш 400 г
- яйцо 1 шт.
- лук 1 шт.
- соль, перец, специи
- вафли
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Смешать фарш, яйцо, лук и специи.
2. Выложить на вафлю тонкий слой фарша, накрыть второй вафлей, слегка прижать, обмакнуть в взбитое яйцо.
3. Обжарить на сковороде до румяной корочки. Накрыть крышкой и довести до готовности!
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