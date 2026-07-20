Мясные бризоли – одно из самых вкусных, сытных блюд из мясного фарша. Для яркого вкуса можно добавить тертый сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных, мясных бризолей, с луком и специями.

Ингредиенты:

куриный фарш 400 г

яйцо 1 шт.

лук 1 шт.

соль, перец, специи

вафли

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Смешать фарш, яйцо, лук и специи.

2. Выложить на вафлю тонкий слой фарша, накрыть второй вафлей, слегка прижать, обмакнуть в взбитое яйцо.

3. Обжарить на сковороде до румяной корочки. Накрыть крышкой и довести до готовности!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: