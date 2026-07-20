Проще, чем котлеты и отбивные: сытные мясные бризоли за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Рецепт блюда
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Мясные бризоли – одно из самых вкусных, сытных блюд из мясного фарша. Для яркого вкуса можно добавить тертый сыр.

Проще, чем котлеты и отбивные: сытные мясные бризоли за 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных, мясных бризолей, с луком и специями.

Ингредиенты:

  • куриный фарш 400 г
  • яйцо 1 шт.
  • лук 1 шт.
  • соль, перец, специи
  • вафли
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Смешать фарш, яйцо, лук и специи.

Проще, чем котлеты и отбивные: сытные мясные бризоли за 10 минут

2. Выложить на вафлю тонкий слой фарша, накрыть второй вафлей, слегка прижать, обмакнуть в взбитое яйцо.

Проще, чем котлеты и отбивные: сытные мясные бризоли за 10 минут

3. Обжарить на сковороде до румяной корочки. Накрыть крышкой и довести до готовности!

Проще, чем котлеты и отбивные: сытные мясные бризоли за 10 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептеда
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты