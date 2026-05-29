Простая пицца "Минутка" без вымешивания теста: идеально для быстрого ужина

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
387
Пицца без вымешивания теста 0 идеальный вариант для тех, кто хочет быстро приготовить что-то вкусное на ужин. Основа получается тонкой, нежной и мягкой, а на подготовку нужно буквально несколько минут. Для рецепта не понадобятся дрожжи или долгое замешивание теста. Достаточно смешать простые ингредиенты, добавить любимую начинку и отправить все в духовку. Такая быстрая пицца прекрасно подходит для будней, когда нет времени долго стоять у плиты.

Идея приготовления ленивой пиццы без вымешивания теста опубликована на странице фудблогера blahodyr в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • майонез 1 5 ст.л.
  • сметана 2 5 ст.л.
  • яйца 3 2 шт.
  • разрыхлитель 4 0,5 ч. л.
  • соль 5 2 г
  • мука 6 9 ст.л. без горки

Ингредиенты для начинки:

  • томатный соус 7 по вкусу
  • сыр 8 150-200 г
  • колбаса, ветчина или курица 9 по вкусу
  • помидоры, грибы или другие овощи 10 по желанию

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте майонез, сметану и яйца.

2. Добавьте соль, разрыхлитель и постепенно всыпьте муку. Перемешайте до однородной массы без комочков.

3. Противень застелите пергаментом и вылейте тесто. Равномерно распределите его ложкой или лопаткой.

4. Сверху смажьте основу томатным соусом и выложите любую начинку на свой вкус.

5. Посыпьте все тертым сыром.

6. Поставьте пиццу в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут.

7. Готовьте до золотистой корочки и расплавленного сыра.

