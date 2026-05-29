Простая пицца "Минутка" без вымешивания теста: идеально для быстрого ужина
Пицца без вымешивания теста 0 идеальный вариант для тех, кто хочет быстро приготовить что-то вкусное на ужин. Основа получается тонкой, нежной и мягкой, а на подготовку нужно буквально несколько минут. Для рецепта не понадобятся дрожжи или долгое замешивание теста. Достаточно смешать простые ингредиенты, добавить любимую начинку и отправить все в духовку. Такая быстрая пицца прекрасно подходит для будней, когда нет времени долго стоять у плиты.
Идея приготовления ленивой пиццы без вымешивания теста опубликована на странице фудблогера blahodyr в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- майонез 1 5 ст.л.
- сметана 2 5 ст.л.
- яйца 3 2 шт.
- разрыхлитель 4 0,5 ч. л.
- соль 5 2 г
- мука 6 9 ст.л. без горки
Ингредиенты для начинки:
- томатный соус 7 по вкусу
- сыр 8 150-200 г
- колбаса, ветчина или курица 9 по вкусу
- помидоры, грибы или другие овощи 10 по желанию
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте майонез, сметану и яйца.
2. Добавьте соль, разрыхлитель и постепенно всыпьте муку. Перемешайте до однородной массы без комочков.
3. Противень застелите пергаментом и вылейте тесто. Равномерно распределите его ложкой или лопаткой.
4. Сверху смажьте основу томатным соусом и выложите любую начинку на свой вкус.
5. Посыпьте все тертым сыром.
6. Поставьте пиццу в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут.
7. Готовьте до золотистой корочки и расплавленного сыра.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: