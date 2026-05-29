Пицца без вымешивания теста 0 идеальный вариант для тех, кто хочет быстро приготовить что-то вкусное на ужин. Основа получается тонкой, нежной и мягкой, а на подготовку нужно буквально несколько минут. Для рецепта не понадобятся дрожжи или долгое замешивание теста. Достаточно смешать простые ингредиенты, добавить любимую начинку и отправить все в духовку. Такая быстрая пицца прекрасно подходит для будней, когда нет времени долго стоять у плиты.

Идея приготовления ленивой пиццы без вымешивания теста опубликована на странице фудблогера blahodyr в Instagram.

Ингредиенты для теста:

майонез 1 5 ст.л.

5 ст.л. сметана 2 5 ст.л.

5 ст.л. яйца 3 2 шт.

2 шт. разрыхлитель 4 0,5 ч. л.

0,5 ч. л. соль 5 2 г

2 г мука 6 9 ст.л. без горки

Ингредиенты для начинки:

томатный соус 7 по вкусу

по вкусу сыр 8 150-200 г

150-200 г колбаса, ветчина или курица 9 по вкусу

по вкусу помидоры, грибы или другие овощи 10 по желанию

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте майонез, сметану и яйца.

2. Добавьте соль, разрыхлитель и постепенно всыпьте муку. Перемешайте до однородной массы без комочков.

3. Противень застелите пергаментом и вылейте тесто. Равномерно распределите его ложкой или лопаткой.

4. Сверху смажьте основу томатным соусом и выложите любую начинку на свой вкус.

5. Посыпьте все тертым сыром.

6. Поставьте пиццу в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут.

7. Готовьте до золотистой корочки и расплавленного сыра.

