Просто тает во рту: сочное запеченное мясо со сливами

Чтобы мясо, а конкретно свинина, была сочной, кулинары советуют готовить его с фруктами, например, сливами. Именно они сделают мясо очень сочным, мягким и вкусным!

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного, тушеного мясо, со сливами и специями.

Ингредиенты:

мясо – 1,5 кг

слив – 500 г

лук – 3 средних шт.

чеснок – 1 большая головка

копченая приправа к мясу – 1 ст. л.

смесь перцев – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо нарежьте крупными кусочками. Добавьте соль, смесь перцев и копченую приправу к мясу, после чего хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.

2. Лук нужно очистить и нарезать на четвертинки. Чеснок разделить на зубчики и нарезать ломтиками. Сливы помыть, разрезать пополам и удалить косточки.

3. В форму для запекания нужно выкладывать продукты слоями. Сначала распределить лук, затем добавить чеснок и сливы. Сверху выложить подготовленное мясо. Накрыть форму крышкой и поставить в холодную духовку. Установить температуру 200 градусов и готовить 15 минут. После этого температуру нужно уменьшить до 160С и оставить мясо еще примерно на 2 часа.

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