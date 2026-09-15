Просто тает во рту: сочное запеченное мясо со сливами

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
36
Рецепт сочного мяса со сливами
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Чтобы мясо, а конкретно свинина, была сочной, кулинары советуют готовить его с фруктами, например, сливами. Именно они сделают мясо очень сочным, мягким и вкусным!

Как вкусно запечь мясо со сливами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного, тушеного мясо, со сливами и специями. 

Ингредиенты:

  • мясо – 1,5 кг
  • слив – 500 г
  • лук – 3 средних шт.
  • чеснок – 1 большая головка
  • копченая приправа к мясу – 1 ст. л.
  • смесь перцев – по вкусу
  • соль – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Мясо нарежьте крупными кусочками. Добавьте соль, смесь перцев и копченую приправу к мясу, после чего хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.

Мясо со специями

2. Лук нужно очистить и нарезать на четвертинки. Чеснок разделить на зубчики и нарезать ломтиками. Сливы помыть, разрезать пополам и удалить косточки.

Мясо со сливами

3. В форму для запекания нужно выкладывать продукты слоями. Сначала распределить лук, затем добавить чеснок и сливы. Сверху выложить подготовленное мясо. Накрыть форму крышкой и поставить в холодную духовку. Установить температуру 200 градусов и готовить 15 минут. После этого температуру нужно уменьшить до 160С и оставить мясо еще примерно на 2 часа.

Готовое мясо со сливами

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