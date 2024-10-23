Несомненно, одним из самых популярных напитков осени для взрослых является глинтвейн. Это очень ароматный, вкусный и согревающий напиток на основе вина и различных специй.

Видео дня

Для того чтобы глинтвейн действительно радовал своим вкусом и согревал во время осенней прохлады, важно знать правильные пропорции всех ингредиентов, а также порядок их добавления. Именно этой информацией в Instagram поделилась фудблогер с ником drink easy.

Ингредиенты

Бодян – 2-3 звездочки

Кардамон – 5 шт

Гвоздика – 3 шт

Корица – 2 палочки

Апельсиновый фреш – 100 мл

Красное сухое вино – 1 бутылка

Мед – 1-2 ст.л.

Апельсин – несколько кусков

Яблоко – несколько кусков

Способ приготовления

1. В сотейнике сочетаем все специи, апельсиновый фреш и 80 мл красного сухого вина.

2. Включаем нагрев и доводим до кипения. Провариваем в течение 5 минут и оставляем до охлаждения.

3. Добавляем остальное вино.

4. Добавляем мед, количество которого следует регулировать по своему вкусу.

5. Добавляем несколько ломтиков апельсина вместе с кожурой и яблоком.

6. Снова включаем нагрев и постоянно помешивая доводим до первых пузырьков.

7. Выключаем нагрев и подаем на стол.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты глинтвейна: