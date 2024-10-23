Проверенный рецепт самого вкусного глинтвейна: до этого вы точно готовили его неправильно
Несомненно, одним из самых популярных напитков осени для взрослых является глинтвейн. Это очень ароматный, вкусный и согревающий напиток на основе вина и различных специй.
Для того чтобы глинтвейн действительно радовал своим вкусом и согревал во время осенней прохлады, важно знать правильные пропорции всех ингредиентов, а также порядок их добавления. Именно этой информацией в Instagram поделилась фудблогер с ником drink easy.
Ингредиенты
- Бодян – 2-3 звездочки
- Кардамон – 5 шт
- Гвоздика – 3 шт
- Корица – 2 палочки
- Апельсиновый фреш – 100 мл
- Красное сухое вино – 1 бутылка
- Мед – 1-2 ст.л.
- Апельсин – несколько кусков
- Яблоко – несколько кусков
Способ приготовления
1. В сотейнике сочетаем все специи, апельсиновый фреш и 80 мл красного сухого вина.
2. Включаем нагрев и доводим до кипения. Провариваем в течение 5 минут и оставляем до охлаждения.
3. Добавляем остальное вино.
4. Добавляем мед, количество которого следует регулировать по своему вкусу.
5. Добавляем несколько ломтиков апельсина вместе с кожурой и яблоком.
6. Снова включаем нагрев и постоянно помешивая доводим до первых пузырьков.
7. Выключаем нагрев и подаем на стол.
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