Пряная маринованная сельдь в кетчупе: делимся простым рецептом очень вкусной закуски
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Сельдь – очень полезная и вкусная рыба, которую можно мариновать даже самостоятельно, особенно вкусно будет, если добавить лук и кетчуп. Еще из сельди можно готовить вкусные салаты и закуски, бутерброды, намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди с кетчупом и луком.
Ингредиенты:
- Селедка 2 шт.
- Лук 2 шт.
- Соль 1 ст.л.
- Сахар 1 ст.л.
- Растительное масло 100 мл.
- Уксус 100 мл.
- Кетчуп 200 г.
Способ приготовления:
1. В сотейник наливаем растительное масло и уксус, добавляем соль, сахар и кетчуп, ставим на огонь и доводим до кипения, варим 1 минуту. Даем полностью остыть.
2. Тем временем разделываем сельдь и нарезаем лук, выкладываем в форму слоями.
3. Заливаем маринадом и оставляем в холодильнике минимум на 5 часов, а лучше на ночь.
Готовая сельдь!
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