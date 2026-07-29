Сельдь – очень полезная и вкусная рыба, которую можно мариновать даже самостоятельно, особенно вкусно будет, если добавить лук и кетчуп. Еще из сельди можно готовить вкусные салаты и закуски, бутерброды, намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди с кетчупом и луком.

Ингредиенты:

Селедка 2 шт.

Лук 2 шт.

Соль 1 ст.л.

Сахар 1 ст.л.

Растительное масло 100 мл.

Уксус 100 мл.

Кетчуп 200 г.

Способ приготовления:

1. В сотейник наливаем растительное масло и уксус, добавляем соль, сахар и кетчуп, ставим на огонь и доводим до кипения, варим 1 минуту. Даем полностью остыть.

2. Тем временем разделываем сельдь и нарезаем лук, выкладываем в форму слоями.

3. Заливаем маринадом и оставляем в холодильнике минимум на 5 часов, а лучше на ночь.

Готовая сельдь!

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