Пряная маринованная сельдь в кетчупе: делимся простым рецептом очень вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
156
Сельдь в кетчупе
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Сельдь – очень полезная и вкусная рыба, которую можно мариновать даже самостоятельно, особенно вкусно будет, если добавить лук и кетчуп. Еще из сельди можно готовить вкусные салаты и закуски, бутерброды, намазки.

Как вкусно замариновать сельдь с кетчупом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди с кетчупом и луком.

Ингредиенты:

  • Селедка 2 шт.
  • Лук 2 шт.
  • Соль 1 ст.л.
  • Сахар 1 ст.л.
  • Растительное масло 100 мл.
  • Уксус 100 мл.
  • Кетчуп 200 г.

Способ приготовления:

1. В сотейник наливаем растительное масло и уксус, добавляем соль, сахар и кетчуп, ставим на огонь и доводим до кипения, варим 1 минуту. Даем полностью остыть.

Маринад для сельди

2. Тем временем разделываем сельдь и нарезаем лук, выкладываем в форму слоями.

Лук и сельдь

3. Заливаем маринадом и оставляем в холодильнике минимум на 5 часов, а лучше на ночь.

Приготовление сельди

Готовая сельдь!

Готовая сельдь

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