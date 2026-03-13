Капусту часто тушат, добавляют ее в борщ или готовят голубцы. Также этот овощ можно очень вкусно запечь с чесноком, соевым соусом и медом. Рецепт очень простой.

Идея приготовления пикантной запеченной капусты с чесноком и медом опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 1 кочан (1,5–2 кг)

Ингредиенты для соуса:

соевый соус – 100 мл.

масло – 100 мл.

лимонный сок – 50 мл.

горчица в зернах – 50 г

чеснок – 1 головка

мед – 1 ч.л.

соль, черный перец, паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту очистите от верхних листьев и разрежьте на 4 части (если кочан небольшой).

2. Если большой – на 6-8 частей, чтобы держался кочан.

3. Поместите капусту в рукав для запекания, завяжите и выложите в форму.

4. Запекайте в духовке 1,5-2 часа при температуре 200°C, пока капуста станет мягкой.

5. Достаньте готовую капусту, немного охладите и нарежьте на крупные квадраты или кусочки.

6. Переложите в миску.

7. Для соуса смешайте соевый соус, масло, лимонный сок, горчицу и мед.

8. Чеснок пропустите через пресс или натрите и добавьте к соусу. Приправьте солью, перцем и паприкой.

9. Залейте капусту соусом, хорошо перемешайте.

10. Можно есть сразу, но чем дольше капуста настаивается, тем она становится вкуснее и ароматнее.

