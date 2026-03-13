Пряная запеченная капуста с чесноком, соевым соусом и медом: получится очень вкусно
Капусту часто тушат, добавляют ее в борщ или готовят голубцы. Также этот овощ можно очень вкусно запечь с чесноком, соевым соусом и медом. Рецепт очень простой.
Идея приготовления пикантной запеченной капусты с чесноком и медом опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 1 кочан (1,5–2 кг)
Ингредиенты для соуса:
- соевый соус – 100 мл.
- масло – 100 мл.
- лимонный сок – 50 мл.
- горчица в зернах – 50 г
- чеснок – 1 головка
- мед – 1 ч.л.
- соль, черный перец, паприка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту очистите от верхних листьев и разрежьте на 4 части (если кочан небольшой).
2. Если большой – на 6-8 частей, чтобы держался кочан.
3. Поместите капусту в рукав для запекания, завяжите и выложите в форму.
4. Запекайте в духовке 1,5-2 часа при температуре 200°C, пока капуста станет мягкой.
5. Достаньте готовую капусту, немного охладите и нарежьте на крупные квадраты или кусочки.
6. Переложите в миску.
7. Для соуса смешайте соевый соус, масло, лимонный сок, горчицу и мед.
8. Чеснок пропустите через пресс или натрите и добавьте к соусу. Приправьте солью, перцем и паприкой.
9. Залейте капусту соусом, хорошо перемешайте.
10. Можно есть сразу, но чем дольше капуста настаивается, тем она становится вкуснее и ароматнее.
