Домашние паски можно готовить из любого теста, но лучше делать на дрожжевой опаре. Так паска будет пышной, воздушной и вкусной. Не забывайте добавлять в паску цукаты, изюм.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной и удачной паски на 10 желтках.

Ингредиенты:

1 кг муки

2 стакана молока (400 мл)

10 желтков

33 г дрожжей 200-220 г масла

330 г сахара

100 г изюма/сахара/клюквы

1/2 ч. л. соли

потертая цедра с 1 лимона или апельсина (по вкусу)

Способ приготовления:

1. Опара: дрожжи разводим в теплом молоке и добавляем 100 г сахара и 200 г муки. Все хорошо перемешать и поставить в теплое место, чтобы опара увеличилась вдвое.

2. После того, как смесь подрастет – добавьте остальной сахар, желтки, цедру, соль и муку. Замесить тесто до однородности и в конце добавить масло растопленное, но охлажденное. Месить примерно 10-15 минут, пока тесто не начнет отставать от рук.

3. Тесто поставить в теплое место, чтобы увеличилось вдвое. Поставьте в духовку на 30 градусов.

4. Разложить тесто на 1/3 части в формы и дать снова подняться вдвое. Выпекать 10 минут температура 190-200, а затем уменьшаем на 160-170 С еще 50 минут.

