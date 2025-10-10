Пышная домашняя "Шарлотка" к чаю: делимся рецептом самого удачного теста

Самый вкусный домашний осенний пирог – "Шарлотка", для приготовления которой вам понадобится всего лишь – сделать удачное тесто, а также выбрать вкусные яблоки. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и пышной яблочной "Шарлотки", которая готовится всего 50 минут. 

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 150 г сахара
  • 200 г муки
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 5 яблок
  • Корица (по вкусу)
  • Кленовый сироп и пломбир (для подачи)

Способ приготовления: 

1. Тесто: яйца хорошо взбейте с сахаром до пышной массы. Добавьте масло, просеянную муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте.

2. Яблоки нарежьте мелкими кусочками, выложите в форму, посыпьте корицей. Сверху равномерно залейте тестом. Выпекайте примерно 50 минут при 180°C.

Подавайте с кленовым сиропом и пломбиром!

