Пышная домашняя "Шарлотка" к чаю: делимся рецептом самого удачного теста
Самый вкусный домашний осенний пирог – "Шарлотка", для приготовления которой вам понадобится всего лишь – сделать удачное тесто, а также выбрать вкусные яблоки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и пышной яблочной "Шарлотки", которая готовится всего 50 минут.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 150 г сахара
- 200 г муки
- 3 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 5 яблок
- Корица (по вкусу)
- Кленовый сироп и пломбир (для подачи)
Способ приготовления:
1. Тесто: яйца хорошо взбейте с сахаром до пышной массы. Добавьте масло, просеянную муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте.
2. Яблоки нарежьте мелкими кусочками, выложите в форму, посыпьте корицей. Сверху равномерно залейте тестом. Выпекайте примерно 50 минут при 180°C.
Подавайте с кленовым сиропом и пломбиром!
