Самый вкусный домашний осенний пирог – "Шарлотка", для приготовления которой вам понадобится всего лишь – сделать удачное тесто, а также выбрать вкусные яблоки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и пышной яблочной "Шарлотки", которая готовится всего 50 минут.

Ингредиенты:

4 яйца

150 г сахара

200 г муки

3 ст. л. растительного масла

1 ч. л. разрыхлителя

5 яблок

Корица (по вкусу)

Кленовый сироп и пломбир (для подачи)

Способ приготовления:

1. Тесто: яйца хорошо взбейте с сахаром до пышной массы. Добавьте масло, просеянную муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте.

2. Яблоки нарежьте мелкими кусочками, выложите в форму, посыпьте корицей. Сверху равномерно залейте тестом. Выпекайте примерно 50 минут при 180°C.

Подавайте с кленовым сиропом и пломбиром!

