Пышная домашняя "Шарлотка": самый простой и быстрый рецепт домашнего десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
210
Рецепт домашней 'Шарлотки'

Яблочная "Шарлотка" – лучший домашний десерт к чаю. Стоит отметить, что яблоки можно яблоки для десерта выбирать кисло-сладкие.

Пышная домашняя "Шарлотка": самый простой и быстрый рецепт домашнего десерта

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень мягкой, вкусной, пышной "Шарлотки" на очень легком тесте.

Ингредиенты: 

  • яйца – 4 шт.
  • сахар – 150 г
  • ванильный сахар – 1 п.
  • масло – 2 ст.л.
  • мука – 150 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • яблоки (вес почищенных) – 500-600 г

Способ приготовления: 

1. Яблоки помыть, почистить от сердцевины и порезать крупными кусочками.

Пышная домашняя "Шарлотка": самый простой и быстрый рецепт домашнего десерта

2. Начинаем взбивать яйца, постепенно добавляем сахар, ванильный сахар и на высоких оборотах взбиваем до побеления и увеличения массы в три раза, ориентировочно 7-10 минут. Далее добавить масло и аккуратно вымешать лопаткой. В два приема просеять смешанную с разрыхлителем муку, аккуратно вымешивая лопаткой за каждым разом, до однородности.

Пышная домашняя "Шарлотка": самый простой и быстрый рецепт домашнего десерта

3. Дно формы застелить пергаментом, равномерно выложить половину яблок, притрусить корицей, сверху аккуратно равномерно выложить тесто, на тесто оставшиеся яблоки.

Пышная домашняя "Шарлотка": самый простой и быстрый рецепт домашнего десерта

4. Выпекать при 180С в предварительно разогретой духовке 40-50 минут. (верх-низ без конвекции). Дать остыть в форме. По желанию присыпать сахарной пудрой!

Пышная домашняя "Шарлотка": самый простой и быстрый рецепт домашнего десерта

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты