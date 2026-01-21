Яблочная "Шарлотка" – лучший домашний десерт к чаю. Стоит отметить, что яблоки можно яблоки для десерта выбирать кисло-сладкие.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень мягкой, вкусной, пышной "Шарлотки" на очень легком тесте.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

сахар – 150 г

ванильный сахар – 1 п.

масло – 2 ст.л.

мука – 150 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

яблоки (вес почищенных) – 500-600 г

Способ приготовления:

1. Яблоки помыть, почистить от сердцевины и порезать крупными кусочками.

2. Начинаем взбивать яйца, постепенно добавляем сахар, ванильный сахар и на высоких оборотах взбиваем до побеления и увеличения массы в три раза, ориентировочно 7-10 минут. Далее добавить масло и аккуратно вымешать лопаткой. В два приема просеять смешанную с разрыхлителем муку, аккуратно вымешивая лопаткой за каждым разом, до однородности.

3. Дно формы застелить пергаментом, равномерно выложить половину яблок, притрусить корицей, сверху аккуратно равномерно выложить тесто, на тесто оставшиеся яблоки.

4. Выпекать при 180С в предварительно разогретой духовке 40-50 минут. (верх-низ без конвекции). Дать остыть в форме. По желанию присыпать сахарной пудрой!

