Пышная яблочная "Шарлотка" по-новому: делимся простым рецептом
Яблочные пироги, а особенно "Шарлотка" – лучший осенняя, домашняя выпечка. Готовить пироги можно из любого теста, а также просто из лаваша.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шарлотки" с яблоками и самых легким тестом.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 150 г сахара
- 200 г муки
- 3 ст. л. масла
- 1 ч. л. разрыхлителя
- корица
- 5 яблок
- кленовый сироп
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром. Добавить растительное масло, муку, разрыхлитель.
2. Яблоки мелко нарезать, выложить в форму, посыпать корицей. Сверху вылить тесто.
3. Выпекайте 50 минут при 180С.
