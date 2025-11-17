Яблочные пироги, а особенно "Шарлотка" – лучший осенняя, домашняя выпечка. Готовить пироги можно из любого теста, а также просто из лаваша.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шарлотки" с яблоками и самых легким тестом.

Ингредиенты:

4 яйца

150 г сахара

200 г муки

3 ст. л. масла

1 ч. л. разрыхлителя

корица

5 яблок

кленовый сироп

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром. Добавить растительное масло, муку, разрыхлитель.

2. Яблоки мелко нарезать, выложить в форму, посыпать корицей. Сверху вылить тесто.

3. Выпекайте 50 минут при 180С.

