Пышная яблочная "Шарлотка" по-новому: делимся простым рецептом

Рецепт домашней 'Шарлотки'

Яблочные пироги, а особенно "Шарлотка" – лучший осенняя, домашняя выпечка. Готовить пироги можно из любого теста, а также просто из лаваша. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шарлотки" с яблоками и самых легким тестом. 

Ингредиенты: 

  • 4 яйца
  • 150 г сахара
  • 200 г муки
  • 3 ст. л. масла
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • корица
  • 5 яблок
  • кленовый сироп

Способ приготовления: 

1. Яйца взбить с сахаром. Добавить растительное масло, муку, разрыхлитель.

2. Яблоки мелко нарезать, выложить в форму, посыпать корицей. Сверху вылить тесто.

3. Выпекайте 50 минут при 180С.

