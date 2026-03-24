Пышные домашние вареники по бабушкиному рецепту: рассказываем, что обязательно добавить в тесто
Домашние вареники – сытное, вкусное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы они были пышными, кулинары советуют добавить в тесто обязательно щепотку соды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачных и вкусных домашних вареников, которые будут очень пышными.
Ингредиенты для теста:
- 500 г муки
- 2 щепотки соли
- неполная чайная ложка соды
- 500 мл жирного кефира (жирного, выбирайте наиболее похожего на домашний)
- начинка по вкусу
Способ приготовления:
1. В муку добавляем соль и соду, хорошенько перемешиваем. Вливаем кефир и замешиваем мягкое, эластичное тесто.
2. Даем тесту немного "отдохнуть" 10-15 минут. Раскатываем на "колбаски", нарезаем, каждый кусочек раскатайте на кружочки, кладем начинку и лепим вареники.
3. Варим партиями, не все сразу — чтобы вареники не слиплись и имели пространство. Вода должна сильно кипеть. Как только вареники всплыли на поверхность – засекаем 5 минут и снимаем.
