Домашние вареники – сытное, вкусное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы они были пышными, кулинары советуют добавить в тесто обязательно щепотку соды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачных и вкусных домашних вареников, которые будут очень пышными.

Ингредиенты для теста:

500 г муки

2 щепотки соли

неполная чайная ложка соды

500 мл жирного кефира (жирного, выбирайте наиболее похожего на домашний)

начинка по вкусу

Способ приготовления:

1. В муку добавляем соль и соду, хорошенько перемешиваем. Вливаем кефир и замешиваем мягкое, эластичное тесто.

2. Даем тесту немного "отдохнуть" 10-15 минут. Раскатываем на "колбаски", нарезаем, каждый кусочек раскатайте на кружочки, кладем начинку и лепим вареники.

3. Варим партиями, не все сразу — чтобы вареники не слиплись и имели пространство. Вода должна сильно кипеть. Как только вареники всплыли на поверхность – засекаем 5 минут и снимаем.

