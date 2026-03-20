Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Пышные и легкие оладьи на теплом кефире: делимся наилучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
57
Оладьи всегда получатся пышными и вкусными, если готовить из на теплом кефире, добавив щепотку соды. Жарьте обязательно по минуте с каждой стороны.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных домашних оладий, которые очень легко готовятся.

Ингредиенты: 

  • 1 яйцо
  • 3 ч.л. сахара
  • 0.5 ч.л. соли
  • 300 мл. кефира
  • 280 г. муки
  • 0.5 ч.л. соды
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • ванилин
  • 100 мл. масла для жарки

Способ приготовления: 

1. В миску разбиваем яйцо комнатной температуры, добавляем сахар (не добавляйте более 2 столовых ложек) и соль, перемешиваем. Вливаем предварительно подогретый кефир.  Всыпаем муку и добавляем соду с разрыхлителем, обязательно добавляем именно эти два компонента, не заменяем один на другой, а добавляем оба.

2. По желанию добавляем ванилин, ванильный сахар, ванильный экстракт. Замешиваем однородное, густое тесто. 

3. Жарьте оладьи каждую по 1 минуте с каждой стороны.

