Оладьи всегда получатся пышными и вкусными, если готовить из на теплом кефире, добавив щепотку соды. Жарьте обязательно по минуте с каждой стороны.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных домашних оладий, которые очень легко готовятся.

Ингредиенты:

1 яйцо

3 ч.л. сахара

0.5 ч.л. соли

300 мл. кефира

280 г. муки

0.5 ч.л. соды

1 ч.л. разрыхлителя

ванилин

100 мл. масла для жарки

Способ приготовления:

1. В миску разбиваем яйцо комнатной температуры, добавляем сахар (не добавляйте более 2 столовых ложек) и соль, перемешиваем. Вливаем предварительно подогретый кефир. Всыпаем муку и добавляем соду с разрыхлителем, обязательно добавляем именно эти два компонента, не заменяем один на другой, а добавляем оба.

2. По желанию добавляем ванилин, ванильный сахар, ванильный экстракт. Замешиваем однородное, густое тесто.

3. Жарьте оладьи каждую по 1 минуте с каждой стороны.

