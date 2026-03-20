Пышные и легкие оладьи на теплом кефире: делимся наилучшим рецептом
Оладьи всегда получатся пышными и вкусными, если готовить из на теплом кефире, добавив щепотку соды. Жарьте обязательно по минуте с каждой стороны.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных домашних оладий, которые очень легко готовятся.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 3 ч.л. сахара
- 0.5 ч.л. соли
- 300 мл. кефира
- 280 г. муки
- 0.5 ч.л. соды
- 1 ч.л. разрыхлителя
- ванилин
- 100 мл. масла для жарки
Способ приготовления:
1. В миску разбиваем яйцо комнатной температуры, добавляем сахар (не добавляйте более 2 столовых ложек) и соль, перемешиваем. Вливаем предварительно подогретый кефир. Всыпаем муку и добавляем соду с разрыхлителем, обязательно добавляем именно эти два компонента, не заменяем один на другой, а добавляем оба.
2. По желанию добавляем ванилин, ванильный сахар, ванильный экстракт. Замешиваем однородное, густое тесто.
3. Жарьте оладьи каждую по 1 минуте с каждой стороны.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: