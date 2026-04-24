Все рецепты
Пышные и удачные оладьи на теплом кефире: делимся простым рецептом теста
Оладьи – идеальное блюдо для вкусного и сытного завтрака. Готовить из лучше всего на теплом кефире. А для яркого вкуса можно добавить тертое яблоко. А также вкусно будет с зеленым луком, вареными яйцами, колбасой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, удачных и пышных оладий на кефире.
Ингредиенты:
- яйцо 1 шт.
- сахар 3 ст.л.
- щепотка соли
- кефир 500 мл.
- сода пищевая 1 ч.л.
- мука 300 г.
- масло для обжаривания
Способ приготовления:
1. В миске смешиваем яйцо, сахар и соль, вливаем теплый кефир, просеиваем муку и соду и перемешиваем венчиком. Оставляем под полотенцем на 10-15 минут.
2. Затем перекладываем в кондитерский мешок и с его помощью высаживаем на сковородку.
3. Жарьте оладьи сначала под крышкой, затем с помощью деревянной шпажки переворачиваем и готовим до готовности.
