Пышные и удачные оладьи на теплом кефире: делимся простым рецептом теста

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
237
Оладьи – идеальное блюдо для вкусного и сытного завтрака. Готовить из лучше всего на теплом кефире. А для яркого вкуса можно добавить тертое яблоко. А также вкусно будет с зеленым луком, вареными яйцами, колбасой. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, удачных и пышных оладий на кефире. 

Ингредиенты: 

  • яйцо 1 шт.
  • сахар 3 ст.л.
  • щепотка соли
  • кефир 500 мл.
  • сода пищевая 1 ч.л.
  • мука 300 г.
  • масло для обжаривания

Способ приготовления: 

1. В миске смешиваем яйцо, сахар и соль, вливаем теплый кефир, просеиваем муку и соду и перемешиваем венчиком. Оставляем под полотенцем на 10-15 минут.

2. Затем перекладываем в кондитерский мешок и с его помощью высаживаем на сковородку.

3. Жарьте оладьи сначала под крышкой, затем с помощью деревянной шпажки переворачиваем и готовим до готовности.

