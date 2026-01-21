Все рецепты
Пышные и вкусные оладьи: рассказываем, что добавить в тесто
Оладьи – лучшее блюдо для вкусного завтрака. Готовить их можно на кефире, сметане. Для того, чтобы оладьи были пышными, добавьте разрыхлитель.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий на кефире, которые очень просто и быстро готовятся.
Ингредиенты:
- яйцо 1 шт.
- соль 0,5 ч.л.
- сахар 2 ст.л.
- мука 250 г
- сода 0,5 ч.л.
- разрыхлитель 1 ч.л.
- кефир 350 г
- ваниль
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром.
2. Добавьте муку с содой и разрыхлителем, перемешивайте, добавляйте кефир и перемешайте. Тесто должно быть густым.
3. Пожарьте оладьи.
Подавайте с джемом, сгущенным молоком!
