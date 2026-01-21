Пышные и вкусные оладьи: рассказываем, что добавить в тесто

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
228
Пышные и вкусные оладьи: рассказываем, что добавить в тесто

Оладьи – лучшее блюдо для вкусного завтрака. Готовить их можно на кефире, сметане. Для того, чтобы оладьи были пышными, добавьте разрыхлитель.

Пышные и вкусные оладьи: рассказываем, что добавить в тесто

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий на кефире, которые очень просто и быстро готовятся. 

Пышные и вкусные оладьи: рассказываем, что добавить в тесто

Ингредиенты: 

  • яйцо 1 шт.
  • соль 0,5 ч.л.
  • сахар 2 ст.л.
  • мука 250 г
  • сода 0,5 ч.л.
  • разрыхлитель 1 ч.л.
  • кефир 350 г
  • ваниль

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца с сахаром.

Пышные и вкусные оладьи: рассказываем, что добавить в тесто

2. Добавьте муку с содой и разрыхлителем, перемешивайте, добавляйте кефир и перемешайте. Тесто должно быть густым.

Пышные и вкусные оладьи: рассказываем, что добавить в тесто

3. Пожарьте оладьи.

Пышные и вкусные оладьи: рассказываем, что добавить в тесто

Подавайте с джемом, сгущенным молоком! 

Пышные и вкусные оладьи: рассказываем, что добавить в тесто

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты