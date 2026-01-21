Оладьи – лучшее блюдо для вкусного завтрака. Готовить их можно на кефире, сметане. Для того, чтобы оладьи были пышными, добавьте разрыхлитель.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий на кефире, которые очень просто и быстро готовятся.

Ингредиенты:

яйцо 1 шт.

соль 0,5 ч.л.

сахар 2 ст.л.

мука 250 г

сода 0,5 ч.л.

разрыхлитель 1 ч.л.

кефир 350 г

ваниль

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром.

2. Добавьте муку с содой и разрыхлителем, перемешивайте, добавляйте кефир и перемешайте. Тесто должно быть густым.

3. Пожарьте оладьи.

Подавайте с джемом, сгущенным молоком!

