Самое простое и вкусное блюдо из теста – вареники. Готовить их можно на кефире, а также теплом молоке. Для начинки идеальной подойдет творог, любые ягоды, а также мясной фарш, капуста, грибы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных паровых вареников с вишнями.

Ингредиенты:

Тесто:

кефир 300 мл

мука 400 г +

соль 0,5 ч. л.

сода 1 ч. л. без верха

Начинка:

вишни 500 г

крахмал 1 ч. л.

сахар по вкусу

Способ приготовления:

1. В кефир добавить соль и соду, затем всыпать муку и замесить мягкое тесто. Оставить его отдохнуть на 20 минут.

2. Для начинки: к вишням добавить крахмал и перемешать.

3. После того как тесто отдохнет, сформировать вареники с любой начинкой. У меня сегодня с вишней. Готовить вареники на пару 6 минут. Готовые вареники посыпать сахаром и смазать сливочным маслом.

Подавать со сметаной!

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