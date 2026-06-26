Пышные паровые вареники с вишнями за 6 минут: делимся лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Пышные паровые вареники с вишнями за 6 минут: делимся лучшим рецептом
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Самое простое и вкусное блюдо из теста – вареники. Готовить их можно на кефире, а также теплом молоке. Для начинки идеальной подойдет творог, любые ягоды, а также мясной фарш, капуста, грибы.

Пышные паровые вареники с вишнями за 6 минут: делимся лучшим рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных паровых вареников с вишнями. 

Ингредиенты:

Тесто:

  • кефир 300 мл
  • мука 400 г + 
  • соль 0,5 ч. л.
  • сода 1 ч. л. без верха

Начинка:

  • вишни 500 г
  • крахмал 1 ч. л.
  • сахар по вкусу

Способ приготовления: 

1. В кефир добавить соль и соду, затем всыпать муку и замесить мягкое тесто. Оставить его отдохнуть на 20 минут.

Пышные паровые вареники с вишнями за 6 минут: делимся лучшим рецептом

2. Для начинки: к вишням добавить крахмал и перемешать.

Пышные паровые вареники с вишнями за 6 минут: делимся лучшим рецептом

3. После того как тесто отдохнет, сформировать вареники с любой начинкой. У меня сегодня с вишней. Готовить вареники на пару 6 минут. Готовые вареники посыпать сахаром и смазать сливочным маслом.

Пышные паровые вареники с вишнями за 6 минут: делимся лучшим рецептом

Подавать со сметаной!

Пышные паровые вареники с вишнями за 6 минут: делимся лучшим рецептом

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